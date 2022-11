Parcheggio San Martino, il progetto va avanti. L’avvio dei lavori previsto per la primavera 2023

ANCONA - Il problema dei parcheggi in centro potrebbe, finalmente, avere una risposta fattiva entro la prossima primavera. Se non altro per l’avvio dei lavori. Resta, però, da risolvere l’impellenza: si avvicina il Natale e la roulette del posto auto nel cuore della città è ancora una scommessa. Ad ogni modo una rassicurazione c’è, anche se si staglia su un orizzonte temporale non proprio immediato. La progettazione del futuro parcheggio multipiano lungo via San Martino «va avanti con convinzione - afferma Andrea Corinaldesi presidente di Mobilità & Parcheggi, società che gestisce i posti blu e i park Pertini, Cialdini, Traiano, Archi e Umberto I -, anche perchè riceviamo continue sollecitazioni dalla cittadinanza stessa».

L’iter

Il progetto del park coperto è curato dalla società Mobilità & Parcheggi che si dice molto ottimista sulla realizzazione dell’opera. Il primo step sarà il raggiungimento della progettazione definitiva. Poi si dovrà andare al vaglio del consiglio comunale per l’approvazione. Dopodiché il progetto diventerà esecutivo e può essere messo a gara. L’importo iniziale era stato stimato intorno ai 3 milioni di euro, cifra che inevitabilmente è lievitata a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. Oggi, secondo una recente valutazione, la cifra si aggira sull’ordine dei 4 milioni di euro. Qualche centinaia di migliaia di euro in più potrebbero incidere le attrezzature «nel senso che vorremmo dotare il parcheggio di tecnologie avanzate - spiega il presidente di Moblità 6 Parcheggi -, ovvero l’indicazione automatica dei posti liberi, forme di pagamento smart oltre ad inserire il sistema di controllo centralizzato con videocamere per gli interventi da remoto». Dunque un parcheggio all’avanguardia che va ad incrementare sensibilmente il numero di posti auto disponibili nel centro città. I tempi dell’operazione: se tutto procede in maniera lineare e senza intoppi, l’avvio dei lavori potrebbe arrivare entro la primavera dell’anno prossimo. «Chiaramente, essendoci un bando, bisogna vedere chi partecipa, se ci saranno ricorsi e altri cavilli - spiega Corinaldesi -, ma presumibilmente possiamo dire che nei primi mesi dell’anno prossimo si potrà cominciare con i lavori».

La struttura

Il parcheggio coperto “Centrale” di via San Martino porterebbe nel cuore della città altri 120 posti auto. In modo da dare una risposta fattiva alla grande richiesta di parcheggi da parte dell’utenza, e soprattutto degli esercenti che lamentano da anni l’assenza di nuove aree per la sosta veloce. Il park consta di sei piani, di cui due interrati, e una terrazza sotto forma di roof top che potrebbe essere utilizzata anche per ospitare eventi pubblici, visto il posizionamento panoramico da cui si può ammirare la città dall’alto fino a scrutare il mare. L’inserimento del nuovo parcheggio coperto multipiano, inoltre, è destinato a far cambiare la viabilità cittadina. Dunque dovrà essere studiato un piano viario che si addica alla funzionalità della nuova struttura. La città continua a mutare la sua conformazione e finalmente potrebbe arrivare una risposta ulteriore all’incremento della domanda di posti auto in centro. Ma è chiaro che le tempistiche di realizzazione si stagliano su un orizzonte non proprio vicino. E nel frattempo, nell’impellenza di una necessità immediata, i commercianti continuano a chiedere soluzioni alternative per far fronte all’incombenza del Natale.