Caos parcheggi a Portonovo, lunghe code e colonnine prese d'assalto: "Ne funziona soltanto una, è scandaloso"

ANCONA - Il parcheggio scambiatore a Portonovo ha soltanto una macchina automatica in funzione che prende solo monete e bancomat ma non le banconote. Dallo scorso anno infatti l'altra colonnina che va solo a monete non è funzionante e per questo nei weekend si generano lunghissime file tra i bagnanti. "È una situazione scandalosa - ci racconta uno di loro - soprattutto quando si annunciano blocchi di accesso verso la spiaggia e ai parcheggi bassi".

"I frequentatori anche in vacanza di stupiscono di come questo luogo esclusivo sia scandalosamente servito e con un servizio non all'altezza della situazione".