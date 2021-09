Un parcheggio al posto dell'ex circolo di via Garibaldi

Dalle ceneri dell’ex circolo sociale di Via Garibaldi nascerà un parcheggio per residenti e clienti delle attività presenti in questa parte del quartiere San Giuseppe. La giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha infatti dato mandato all’Area Servizi Tecnici di procedere alla demolizione dei resti del circolo, così da liberarlo completamente e asfaltare poi il terreno per la sosta.

Saranno una ventina i posti che verranno realizzati, ovviamente gratuiti, dando così una risposta significativa ad una zona dove il problema del parcheggio è oggettivo. L’area dove insiste l’ex circolo, come noto, era stata acquisita qualche mese fa dall’Amministrazione comunale nell’ambito di una permuta proprio con l’obiettivo di riqualificarla. L’ex circolo, infatti, era stato demolito solo in una minima parte per rispondere alle esigenze di sicurezza sul rischio crolli ed era stato transennato proprio in attesa del passaggio di proprietà. Situazione questa che ha comportato una serie di disagi anche per il progressivo degrado e l’impossibilità di effettuare interventi di pulizia adeguati.

Ora, come detto, l’intervento di ripulitura e, una volta approvata la relativa variante in Consiglio comunale, la realizzazione del parcheggio. L’investimento previsto è di complessivi 80 mila euro. Da segnalare che, nella stessa seduta, la Giunta ha autorizzato la demolizione di altri tre fabbricati. Sono quelli, pericolanti, situati in Via Tessitori tra la palestra Carbonari e il parco Granita. Facenti parte di una vecchia unità immobiliare di campagna, da lunghi decenni era in stato di abbandono e ormai pericolanti. Anche in questo caso si procederà ad abbattere i fabbricati e rimuovere le macerie, lasciando poi l’area destinata a verde pubblico. La spesa prevista in questo caso è pari a 53 mila euro.