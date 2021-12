Parcheggia nella piazzola della Finanza con il pass disabili falso: denunciata

CIVITANOVA MARCHE - Parcheggia nello spazio riservato alle vetture della Guardia di Finanza esibendo sul cruscotto un contrassegno per disabili. Quel tagliando, però, è la copia di un ticket assegnato a un'altra persona. A tradire la donna è stato il fatto che il pass, perfetta copia dell'originale, non aveva l'ologramma.

E' stato sequestrato e per l'automobilista è scattata la denuncia per uso di atto falso oltre alla multa per sosta non autorizzata.