Al parcheggio degli Archi è attivo il servizio Telepass: ecco come funziona

Dal 22 ottobre è attivo al parcheggio scambiatore degli Archi di Ancona, il servizio di pagamento sosta tramite Telepass. Un salto in avanti nell’utilizzo dei sistemi smart per il pagamento dei servizi prestati. Oltre al portale per i permessi di sosta dei residenti, si possono utilizzare 4 App da telefonino (Mycicero, Easy Park, Telepass pay e PAybyphone) per pagare la sosta sulle strisce blu. Il meccanismo di accesso e uscita Telepass con relativo pagamento automatico è il medesimo di quello utilizzato in autostrada: sono attivi un varco di entrata e uno di uscita, con la sola differenza che il cliente è tenuto a rallentare nell’avvicinarsi alla sbarra, che si aprirà in una frazione di secondo. Ai clienti che utilizzeranno questo servizio, appena entrati al parcheggio, arriverà una e- mail di conferma della sosta e di autorizzazione all’utilizzo del servizio autobus gratuito. Nella comunicazione è anche indicato un codice che il cliente potrà digitare all’entrata pedonale del parcheggio qualora dovesse ritirare il proprio mezzo negli orari di chiusura dello stesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quanto alla possibilità di fruire dell’autobus a costo zero per raggiungere il centro (andata e ritorno), al momento dell’ingresso nel parcheggio agli utenti arriverà una e-mail automatica (all’indirizzo di registrazione al sistema Telepass) con un messaggio di notifica che riporta il giorno e l’orario di ingresso. Ai controllori a bordo dell’autobus basterà mostrare la e-mail. Hai un vecchio abbonamento Telepass e non ti sei mai registrato con una mail? In questo caso basta registrarsi sul sito www.telepass.com cliccando in alto a destra su “Area Privata”.