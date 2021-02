Parcheggi all'ospedale: nasce la sosta breve per disabili e donatori, gli altri 5 euro all'ora

All'ospedale regionale di Torrette nasce la sosta breve, un sistema nato per «facilitare l’accesso - si legge nella nota degli Ospedali Riuniti - e favorire l’avvicinamento alla struttura da parte di chi ne abbia reale necessità ed urgenza». Il servizio è stato attivato martedì 16 febbraio ed è gratuito per disabili e donatori Avis mentre, per tutti gli altri che non usufruiscono dei tradizionali parcheggi, il costo dopo i primi 30 minuti è di 5 euro all'ora. Un modo dunque per scoraggiare i "furbetti" che non vogliono occupare il parcheggio a pagamento. Il parcheggio veloce è segnalato con apposita cartellonistica. Per entrare basta avvicinarsi alla sbarra, dotata di un sistema di lettura, che registra l'orario di ingresso.

Non è un'alternativa al parcheggio

L'ospedale precisa: «I disabili e i donatori Avis, al termine della sosta, dovranno esibire il tagliandino identificativo per lo sblocco della targa. Si rammenta che il tagliandino, durante la sosta, deve essere ben visibile per gli opportuni controlli da parte del personale preposto».

La sosta fast, dunque,non nasce come alternativa al parcheggio a pagamento, la cui disponibilità e le cui tariffe rimangono invariate: 1 euro dopo la prima la prima mezz’ora dalle 7,00 alle 14,00; 70 centesimi dopo la prima la prima mezz’ora dalle 14,01 alle 19,00 e cinquanta centesimi dopo la prima la prima mezz’ora dalle 19,01 alle 22,00. «L’esiguo spazio disponibile - si specifica nel comunicato - nasce per soddisfare un’esigenza di categorie svantaggiate e sensibili (disabili e donatori) per le quali l’Azienda ha ritenuto di garantire uno spazio vicino, comodo e gratuito».

Gli orari di apertura

Il parcheggio sosta breve è aperto: dal lunedì al venerdì: dalle ore 7,00 alle ore 22,00, sabato: dalle ore 7,00 alle ore 16,00 e domenica: libero accesso.