Parcheggi Salesi, il piano di Azienda e Comune: «Ospedale servito in modo perfetto»

Ottocento ticket mensili a 2 euro nella fascia oraria 8-20, permessi gratis per il personale sanitario di guardia o reperibilità. E’il piano parcheggi per il Salesi, spiegato dall’assessore Stefano Foresi in consiglio comunale su interrogazione della consigliera Susanna Dini (Pd). «Ci sono stati diversi incontri con l’azienda ospedaliera, con la quale c’è totale condivisione- ha detto l’assessore- previsti anche 40 permessi per le famiglie dei bambini ricoverati».

«Per il personale amministrativo- continua Foresi- abbiamo proposto il parcheggio degli Archi a due euro per tutta la giornata e biglietto gratis per il bus sia all’andata che al ritorno da e verso l’ospedale. In questo momento stiamo servendo il Salesi, per me, in modo perfetto».

Caos parcheggi al Salesi, multe per i medici: «Inaccettabile»