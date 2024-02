Parcheggi introvabili in centro: «Ma Tribunale e Prefettura si sono presi ampi spazi»

ANCONA - Incubo parcheggio in centro. A sfogarsi, questa volta, è un residente di via Giacomo Matteotti. «Se devi spostare la vettura, parcheggiata, non sei mai sicuro di poter rientrare a casa e trovare parcheggio, qualsiasi sia l'orario, quindi perdi ore girando alla ricerca inquinando ed intralciando la viabilità» spiega il lettore ad AnconaToday.

Dito puntato però verso un'altra situazione: «La Prefettura si è garantita i posti in via Matteotti, il tribunale ha occupato tutta la piazza antistante l'ingresso e il corso Mazzini dal tribunale a Piazza Cavour, il tribunale dei minori via Cavorchie, la zona è piena di impalcature e recinzioni di cantieri del 110% quasi tutti abbandonati». La sera arrivano le auto di chi si reca nei locali del centro «ma i residenti, che pagano il tagliando del permesso di parcheggio non sanno dove lasciare l'auto, il più delle volte parcheggiano rischiando la contravvenzione. La soluzione? Come a Firenze, dove sono state istituite zone ad uso esclusivo dei residenti. Ed i turisti ed i non residenti? Parcheggi multipiano abbondanti e piuttosto costosi».