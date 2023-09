La sosta cambia gestione, stalli blu gratuiti per una settimana. Al via la sostituzione dei parcometri

FALCONARA - Scatta la nuova gestione della sosta a pagamento in tutta la città e da lunedì 2 ottobre, fino a lunedì 9 compreso, si potrà parcheggiare gratuitamente in tutti gli stalli blu, per la necessità di sostituire i parcometri presenti nell’intero territorio comunale. La società Municipia Spa subentrerà infatti alla Sis srl. Sarà sospeso anche il rinnovo degli abbonamenti per la sosta (settimanali, mensili, trimestrali e semestrali) sin qui rilasciati dalla Sis: quelli in scadenza nel mese di ottobre potranno essere rinnovati a partire dal 15 e fino al 31 ottobre. Resta confermata la sede dello sportello per il pubblico, che sarà mantenuta negli uffici di via Roma 5/b. Per informazioni si può contattare la polizia locale al numero 0719160111.