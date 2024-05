Il cordoglio di Montemarciano per la morte di Paolo Tofani: forse fatale la puntura di una zanzara

MONTEMARCIANO – Se ne era andato dall’Italia da giovane, per inseguire un sogno d’amore coronato con il matrimonio e quindi con il trasferimento in Canada. Un destino beffardo lo ha portato via in una paese caraibico, durante una vacanza con la sua famiglia, forse a causa di una puntura di una zanzara killer. Incredulità e sgomento hanno contrassegnato le ultime nella piccola comunità di Montemarciano, che piange la scomparsa di Paolo Tofani, 55enne di Marina che aveva lasciato oltre vent’anni fa ma dove regolarmente tornava, per riabbracciare i suoi cari ed i suoi amici.

Il viaggio a Cuba era una consuetudine ormai consolidata per la sua famiglia: alcuni giorni al sole, in un ambiente così diverso da quel Canada freddissimo nei mesi invernali. Poi i primi sintomi: inappetenza, dolori generalizzati, stanchezza. Quindi il ricovero divenuto indispensabile per chiarire il suo quadro clinico, un’operazione tentata ed il tremendo epilogo, con la morte causata, stando al referto stilato nella struttura dove è stato trasportato, per un’embolia polmonare.

Paolo lascia la moglie Dori, la figlia Alessia, la mamma Simonetta, i fratelli Davide e Marco. Il primo, caposquadra dei vigili del fuoco in Ancona, è stato peraltro premiato ieri con la civica benemerenza del comune dorico. Sarà sepolto in Canada, dopo i funerali che si svolgeranno a Niagara Falls, città che è sorta nelle vicinanze delle celeberrime cascate del Niagara dove da tantissimi anni Paolo si era stabilito. Prima di una tragica ed ancora inspiegabile dipartita.