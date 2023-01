Panettoni e donazione dal Club Rotary Ancona Conero per la Mensa di Padre Guido

ANCONA - Nei giorni scorsi presso la mensa del Povero - missionarie Francescane della Carità - Opera Padre Guido ad Ancona, il Presidente del Club Rotary Ancona Conero, l'avvocato Andrea Bartolini, ha consegnato 40 panettoni di marca Maina, acquistati dal Club a sostegno del Progetto Distrettuale in favore della Rotary Foundation "un Panettone per la Polio".

L'iniziativa solidale rientra nel progetto con il quale il Distretto punta a debellare la poliomelite, malattia infettiva che colpisce ancora tante persone, soprattutto bambini, in diversi Paesi del mondo. Oltre ai panettoni è stata donata la somma di 1350 euro, in esecuzione di un service deciso dal Club. Hanno accompagnato il Presidente, i soci Francesco Tardella e il Segretario Alessandro Scalise, mentre in rappresentanza dell'Opera Padre Guido era Presente Suor Settimia. Un altro segno tangibile di presenza del Club sul territorio, a sostegno dei più bisognosi.