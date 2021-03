Colto sul fatto mentre cede un panetto di droga: arrestato 58enne

Stava per rientrare in casa dopo aver venduto dell'hashish ad un cliente quando la polizia lo ha arrestato per cessione e detenzione di droga. Ora il 58enne si trova agli arresti domiciliari. Sequestrato in totale mezzo etto di fumo

Aveva appena ceduto un panetto di hashish in cambio di 200 euro quando i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile dorica, diretti da Carlo Pinto, sono intervenuti e hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 58 anni. L'arresto è statoquesta mattina e disposto l'obbligo di dimora nella città dorica. Il cliente, invece, sempre 58enne, è stato segnalato come assuntore.

Il blitz è avvenuto ieri pomeriggio. Lo spacciatore è stato visto dagli agenti scendere e uscire dal portone di casa e attendere l’arrivo di un'auto, quella del'acquirente appunto. Dopo il passaggio del panetto di droga da 40 grammi e il corrispettivo pagamento di 200 euro, i due si stavano per salutare quando la polizia è intervenuta.

Dalla successiva perquisizione domiciliare dei rispettivi apppartamenti è emerso che il pusher, incensurato residente in via Flaminia, nascondeva altri 10 grammi di fumo mentre il cliente, che abita al Piano, teneva in casa 6 grammi di hashish. Il venditore è stato arrestato per cessione e detenzione di droga. Arresto convalidato e per lui è stata disposta la misura cautelare ell’obbligo di dimora nel comune di Ancona, con contestuale presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria in orari prestabiliti e obbligo di permanenza domiciliare tutti i giorni dalle ore 20,00 alle 9,00. Diversa sorte è toccata all’acquirente che è stato segnalato come assuntore di stupefacenti. In tutto è stato sequestrato oltre mezzo etto di hashish (55 grammi) e 200 euro in contanti, frutto dello spaccio.