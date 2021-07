Allarme esche killer, spunta il pane verde tra le siepi: torna la paura in città

Torna la preoccupazione per i padroni di animali che ogni giorno portano a spasso i loro amici a quattro zampe. Dopo la vicenda legata all'avvelenatore di cani nella zona di Brecce Bianche ecco che lungo il viale della Vittoria ieri sera sono spuntati strani pezzi di pane secco disseminati tra le siepi. I residenti allarmati hanno fatto una segnalazione alla sezione Oipa di Ancona che a loro volta hanno contattato subito le forze dell'ordine. Immediata l'allerta anche via social: «Sono stati trovati questi pezzi di pane secco con una polverina sopra- scrive l'Oipa - lungo il Viale della Vittoria da Piazza Diaz salendo sulla destra verso il Monumento. Se ne vedete altri simili sparsi in zona segnalatelo ai carabinieri, ci raccomandiamo di tenere sempre i cani al guinzaglio e lontano dalle siepi».



Al viale sono intervenuti i vigili urbani e la zona è stata ripulita. Resta però da chiarire se si tratti di muffa o di un veleno messo appositamente sopra il pane per uccidere gli animali. L'Oipa avverte «chiunque veda altri pezzi di pane simili è invitato a contattarci immediatamente. Ieri sera un cane ha mangiato uno di quei bocconi e ancora non abbiamo avuto notizie delle sue condizioni di salute ma speriamo davvero che stia bene. Occhi aperti durante le passeggiate».