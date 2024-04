Panchine restaurate senza l’ok della Sovrintendenza, assolto ex ingegnere del Comune: «È il mio 34esimo processo»

ANCONA - C'era l'autorizzazione della Sovrintendenza per restaurare cinque storiche panchine di piazza Cavour? Per la Procura, che ha indagato dopo una interrogazione fatta in consiglio comunale dalla consigliera della Lega di allora, Antonella Andreoli, no. Per la difesa dell'ex ingegnere capo del Comune, finito a processo, sì. L’inghippo stava in un sub appalto. Alla fine ha avuto ragione Luciano Lucchetti che il tribunale ieri ha assolto «perché il fatto non sussiste». Lo ha deciso la giudice Tiziana Fancello. La questione riguardava le panchine di ferro e ghisa che caratterizzano la piazza centrale di Ancona. Panchine liberty datate 1920 e che riportano, sullo schienale, il testo del generale Diaz a seguito della vittoria della prima guerra mondiale. Beni di proprietà pubblica, che hanno oltre 70 anni di vita e che rientrano tra la lista di quelli tutelati da una apposita legge che prevede una preventiva autorizzazione della Sovrintendenza per l'Archeologia Belle Arti e per il paesaggio delle Marche. A dicembre del 2019 l'ex ingegnere capo del Comune, che all'epoca dei fatti era dirigente della direzione progettazioni, manutenzioni, viabilità, frana, protezione civile e sicurezza di Palazzo del Popolo, ha fatto eseguire un lavoro di restauro delle cinque panchine, ad una ditta di San Paolo di Jesi che poi ha sub appaltato il lavoro ad una ditta emiliana. Per l'accusa non sarebbe stato chiesto parere alla Sovrintendenza.

L'ex dirigente si era opposto ad un decreto penale di condanna e difeso dall’avvocato Roberto Tiberi ha preferito andare a dibattimento per dimostrare che le richieste c'erano. «Questo è il 34esimo processo che affronto - ha detto Lucchetti a processo finito - sempre assolto. Sono in pensione da sette anni, ormai non dovrebbe arrivare più nulla. Per me è routine, non posso dire che è finito un incubo perché non l'ho mai vissuto come tale. Fortunatamente non sono un tipo che somatizza e confidavo in un risultato positivo». La storia del restauro è emersa dopo che la consigliera comunale Andreoli aveva chiesto conto di una delle cinque panchine storiche finita in mostra al museo della ghisa di Longiano, un comune romagnolo. La ditta che doveva restaurarla si sarebbe tenuta dei pezzi, lo schienale con inciso il bollettino di guerra che è stato poi assemblato con altri parti. Per un anno doveva stare in mostra al museo che aveva contribuito al restauro. La panchina era stata posta poi sotto sequestro. Quattro sono tornate in piazza Cavour, della quinta non si avevano notizie ma ora è in pinacoteca ad Ancona. Le due ditte che si erano occupate del lavoro, quella dell'appalto e quella del sub appalto, erano finite nell'indagine che si è allargata poi fino all'ex dirigente comunale.