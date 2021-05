Veicolo entra in piazza e distrugge la panchina in marmo, non è la prima volta che accade

Il mezzo ha urtato la panchina in marmo posta al centro di piazza Colocci mandandola in frantumi. Sul posto i servizi di manutenzione del Comune che hanno rimosso i pezzi

JESI - Una panchina in marmo è stata distrutta in piazza Colocci, in pieno centro. A causare il danno è stato un mezzo in transito che ha urtato l'arredo e lo ha mandato in frantumi.

A mettere in sicurezza l'area sono stati il tecnici del Comune leoncello che hanno raccolto i pezzi in attesa che la panchina venga riparata. Non è la prima volta che accade un fatto del genere e già negli scorsi anni altre panchine erano state danneggiate o letteralmente distrutte dai veicoli.