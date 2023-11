Rifiuta le avance al bar, lui la molesta poi la prende a testate: a processo per lesioni e violenza sessuale

ANCONA – Aveva cercato in tutti modi di fargli capire che quelle avance non le erano gradite. Ma l'uomo, un 61enne di origine tunisina, non solo aveva insistito ma le aveva allungato anche le mani al fondo schiena per toccarla. Lei per allontanarlo gli aveva dato un piccolo schiaffo per mostrarsi contrariata e credibile davanti a quel gesto. Per tutta risposta aveva preso dall'uomo una testata in faccia riportando una frattura al naso con una prognosi di 30 giorni. Il tunisino ora è a processo davanti al collegio penale del tribunale dorico per violenza sessuale, lesioni e tentata violenza privata. L'episodio risale al 18 febbraio del 2018, al Roxy Bar di Palombina. Doveva essere una serata tra amiche per la vittima, 48 anni, anconetana, ma lei l'aveva finita in ospedale a Torrette. Il 61enne era un cliente del bar e si sarebbe approcciato in maniera spinta alla donna e sotto l'effetto dell'alcol. Avvicinandosi a lei l'avrebbe palpeggiata e avrebbe provato anche a baciarla. La donna le ha mollato uno schiaffo e lui si sarebbe risentito. «Tu hai fatto una cosa che nessuno ha mai fatto, mi hai dato uno schiaffo» le ha risposto indignato e poi avrebbe reagito con una testata in faccia alla 48enne, data così forte che le era sembrata un pugno. Mentre il titolare del bar la medicava il tunisino avrebbe continuato a molestarla, vincolandola al bancone bar. A quel punto la donna è uscita dal bar per prendere la sua auto e fuggire ma l'uomo si sarebbe messo davanti per bloccarla.

La 48enne era riuscita ad andare via ingranando la retromarcia. Arrivata alla Tenenza dei carabinieri di Falconara lo aveva poi denunciato. I militari avevano acquisito le telecamere del bar. Dai video sono state estratte delle immagini che la donna ha poi integrato in sede di denuncia. Oggi in tribunale ha riferito lei stessa, in aula, i fatti accaduti. La vittima è parte civile nel processo con l'avvocato Nicoletta Pelinga. «Ero sotto choc - ha detto la 48enne nella sua testimonianza - grondavo sangue, quel colpo mi ha aperto il naso. Non ero ubriaca, io avevo bevuto solo due cocktail. Quando sono salita in auto per fuggire ho pensato a dove andare, se direttamente in ospedale a farmi medicare o dai carabinieri. Ho scelto i carabinieri perché il posto era più vicino». Anche l'imputato è stato sentito, difeso dall'avvocato Fabrizio Belfiore, ma ha descritto l'episodio della testata come un incidente. Per la sentenza bisognerà aspettare il prossimo 28 marzo.