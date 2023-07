Droga nello stabilimento, il titolare non ha i prezzi esposti e mancano le zanzariere: rischia di chiudere

Nella mattinata di ieri, sulle spiagge di Palombina, si sono svolte le operazioni da parte della Polizia di Stato per la lotta all'abusivismo. Sul posto l'ausilio anche l'unità cinofila della Polizia Locale e della Guardia di Finanza. Mentre nel pomeriggio i controlli sono proseguiti con le operazioni "Alto Impatto" sul territorio di Falconara, insieme a Carabinieri e Polizia Locale.

A Palombina sono stati effettuati controlli a tappeto ed è stata trovata della droga nascosta in uno stabilimento balneare. Il cane antidroga ha iniziato ad agitarsi quando il conduttore lo ha portato nei pressi di un capanno dello stabilimento. All'interno di una camera da letto dove ancora stava dormendo un giovane, sono state hashish, marijuana e cocaina. Per il possessore dello stupefacente è scattata la denuncia. Il titolare del ristorante dello stabilimento, sottoposto a controllo amministrativo, è stato multato per aver violato le norme di specifico settore (mancanza zanzariere, prezzi esposti e cartello vietato fumare). Ora è al vaglio degli inquirenti la posizione del titolare dello stabilimento balneare che rischia una sospensione dell'attività per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Durante la mattinata, inoltre, è stata sequestrata della bigiotteria venduta sulla spiaggia da un ambulante abusivo, al quale è stata elevata una sanzione amministrativa pari ad 5mila euro.

Nel pomeriggio a Falconara sono stati effettuati diversi posti di controlli: fermati 32 veicoli, identificati ben 115 soggetti, di cui 54 con precedenti di Polizia. Inoltre, sono state effettuate anche alcune perquisizioni e comminate varie sanzioni amministrative per violazioni accertate per un valore di 4mila euro.