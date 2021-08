L'onda li trascina al largo: bagnanti in difficoltà, tra loro un bimbo di 8 anni

Tanto spavento questa mattina a Palombina quando un’onda anomala ha trascinato al largo due uomini e un bambino di otto anni che si trovavano in acqua all’altezza dei bagni Batabanò.



La potenza dell'acqua ha trascinato via i tre che sono stati salvati da due bagnini dell’area che si sono adoperati immediatamente per il salvataggio e li hanno messi in sicurezza riportandoli a terra. Per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito e non è servito neppure trasportarli in ospedale. Allertato il quad della Croce Gialla Ancona, l’ambulanza e il 118.