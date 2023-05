Crolla una palma sul marciapiede, colpita una bambina

ANCONA - Era una palma ormai secca e si è spezzata cadendo sul marciapiede. In quel momento stavano passando padre e figlia, della zona, e la bimba, di otto anni, è stata presa parzialmente.

Il genitore ha fatto in tempo a tirarla via per evitare che la centrasse in pieno. Tanta paura. La bambina ha riportato una ferita leggera alla spalla. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Padre e figlia sono poi andati in ospedale per un controllo. La palazzina dove è caduta la palma è a pochi passi dall’ammiragliato. Cadendo, la pianta ha divelto anche la ringhiera del giardino condominiale.