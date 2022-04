Ore di palestra per il culturista: ma prima di allenarsi ruba negli spogliatoi

ANCONA - Prima di allenarsi e iniziare le sue lunghe sessioni di bodybuilding entrava negli spogliatoi comuni della palestra e frugava nelle tasche degli altri iscritti per rubare denaro. Come sempre, finita la sessione di pesi che poteva durare anche 4 ore, lasciava la palestra indisturbato con il bottino di contanti. Con questa tecnica, da dicembre a oggi, un 24enne italiano incensurato e disoccupato, era riuscito a rubare 1500 euro.

Questo fino a ieri quando i poliziotti della Squadra Mobile sono intervenuti e lo hanno colto in flagranza. Si trattava del 12esimo furto in quattro mesi. Gli agenti, che quel giorno si erano allenati nella stessa struttura, avevano lasciato come esca 75 euro nella tasca di uno dei loro giubbotti. Recuperato il denaro rubato, il ragazzo è stato portato in questura ed è stato denunciato per furto aggravato continuato.