Stabile abbandonato e bivacco abusivo, per la palazzina di via Torresi scatta l'ordinanza: dovrà essere messa in sicurezza

ANCONA - Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti ha firmato questa mattina l'ordinanza urgente che dispone la messa in sicurezza della strutt u ra di via Torresi, da tempo occupata abusivamente. Nell'atto l'Amministrazione impone ai proprietari di realizzare, a tutela dell'incolumità pubblica e privata presso la palazzina sita in via Torresi al civico 39/41, l'attuazione "di tutti quegli accorgimenti atti ad impedire indebite intrusioni ed occupazioni abusive dell'immobile", entro giorni tre dalla notifica del provvedimento . In caso di inottemperanza, oltre alla sanzione amministrativa, l'Amministrazione attuerà direttamente la messa in sicurezza dello stabile e le spese di intervento saranno a carico dei proprietari.

“ Con questo atto – spiega il vice sindaco e assessore alla Sicurezza, Giovanni Zinni – diamo una risposta concreta ai cittadini che da anni subiscono una tale situazione in questo angolo della città che, per via di questa occupazione abusiva, era anche preda di rifiuti e deiezioni. L'intervento non consentirà più l'accesso alla struttura e quindi potrà ridurre lo stato di degrado. Contemporaneamente, continueremo a porre attenzione e a vigilare su questa zona, onde evitare il verificarsi di analoghe situazioni”.