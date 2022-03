Tegole rotte e infiltrazioni d’acqua nel palazzo di proprietà comunale 

Acqua piovana nell’abitazione a causa di tegole rotte, pareti interne ed esterne annerite a causa delle infiltrazioni. I disagi che vivono gli inquilini di un palazzo comunale lungo corso Amendola arrivano in consiglio comunale. Maria Grazia De Angelis, consigliere Fratelli d’Italia, ha portato il caso all’attenzione della giunta. «Le persiane in legno oramai infradiciate dell'appartamento al piano terreno fate realizzare dal Comune ben 12 anni fa non sono ancora state cambiate e rimangono giacenti in uno sgabuzzino del cortile- ha segnalato la De Angelis- poi ci sono pericolosità nel balcone dell’abitazione del terzo piano, da cui si staccano pezzi di cemento che cadono in cortile ossia sull'abitazione al piano terra anch’esse del tuto ignorate».

«Siamo intervenuti già in alcuni appartamenti, l’impegno che ci prendiamo stamattina è che ad aprile interverremo per togliere le infiltrazioni degli inquilini dell’ultimo piano ed effettuare gli interventi di messa in sicurezza- ha spiegato l’assessore alle manuntenzioni Stefano Foresi- Gli interventi che potevamo fare con manutenzione ordinaria del magazzino sono stati fatti, nella parte più alta però va fatto un intervento più radicale».