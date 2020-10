Sosta a pagamento, si cambia: per pagare con lo smartphone arriva l'app "Flowbird"

Per pagare la sosta con il telefonino arriva la app Flowbird. Ad annunciarlo è la società Sis, che gestisce i parcheggi a pagamento di Falconara. La novità è dovuta alla cessazione dell’applicazione Whoosh!, sostituita da una versione più aggiornata, «che offre agli utenti – scrive la Sis – un servizio di pagamento più semplice, moderno e flessibile».

Sarà possibile tra l’altro aggiungere note ai dati della sosta e trovare la propria auto. In questi giorni chi ha scaricato la vecchia App sta ricevendo una mail (l’indirizzo di posta elettronica è collegato all’account di Whoosh!) che avvisa del passaggio. Whoosh! cesserà di funzionare il 31 ottobre, ma passare a Flowbird è estremamente semplice, visto che sarà possibile utilizzare le stesse credenziali della vecchia applicazione e verrà mantenuto tutto lo storico delle transazioni per ogni account. Anche la nuova App, disponibile già da alcuni giorni, può essere scaricata gratuitamente nel Google Playstore e nell’App Store. Dopo il 31 ottobre 2020 tutti gli utenti che tenteranno di aprire la vecchia applicazione riceveranno una schermata fissa con il messaggio che Whoosh!-app non è più in servizio, con l’invito a scaricare Flowbird.

Per avvisare in modo capillare gli utenti la società dei parcheggi ha già cominciato a sostituire il logo di Whoosh con quello di Flowbird in tutti i parcometri del territorio e anche gli ausiliari del traffico sono impegnati nell’informare gli utenti, in modo da ridurre al minimo i disagi.