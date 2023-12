Vede il padre picchiare la madre, bimbo di 11 anni chiama il 112: “Venite per favore”

ANCONA - Vede il padre alzare le mani sulla madre e telefona al 112 per chiedere aiuto. “Venite per favore”. Così un bambino di 11 anni ieri sera ha preso il cellulare chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine, preoccupato per la mamma. In casa sono arrivati i carabinieri della stazione di Ancona Principale e hanno arrestato l’uomo, 50 anni, italiano. A suo carico c’erano già denunce pregresse da parte della donna, sua convivente, di origine straniera. In procura c’era un fascicolo aperto per maltrattamenti e il pm doveva sentire nei prossimi giorni proprio l’accusato. Il 50enne è stato portato in carcere, a Montacuto, in attesa dell’udienza di convalida. La compagna ieri sera è stata medicata in ospedale ma ha ferite lievi. È già il secondo caso, per il capoluogo dorico, in cui un minorenne, nel giro di pochi giorni, chiama il 112 per segnalare il padre violento. Venerdì era stata una bambina di sette anni a comporre il numero. "Venite, papà sta picchiando mamma", aveva detto.