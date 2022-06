Sulle scalette con gli amici e lo zaino carico di droga: lo stop all'ingresso del parco con le dosi

ANCONA - Scoperto a fumare hashish con gli amici, ma nello zaino nasconde mezzo etto di sostanza e un coltello . Ieri pomeriggio i carabinieri del Norm hanno sorpreso tre ragazzi di origine straniera sulle scalette che portano al parco Pacifico Ricci, in via Fornaci Comunali. I giovani, alla vista dei militari, hanno provato a nascondere qualcosa che tenevano tra le mani. Ma la mossa repentina non è sfuggita ai carabinieri che hanno scoperto un contenitore con dentro 5 dosi di hashish. I tre hanno fornito i documenti d’identità e, da una verifica, è emerso che uno di loro di origine romena era stato colpito da divieto di ritorno nel comune di Ancona. Per questo è stato denunciato.

Ma non è tutto. Nel corso delle operazioni, un altro ragazzo del gruppetto di origine dominicana nascondeva in uno zaino blu 51 grammi di hashish e un coltellino a lama appuntita. Il 19enne incensurato è stato portato in caserma per concludere le formalità di rito e, al termine, denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.