Il camion precipita con le ruote nel fosso: paura sulla Provinciale

L'autocarro esce fuori strada e finisce con le ruote nel campo. Attimi di paura ieri pomeriggio alle 18,40 lungo la strada Provinciale 360 nel comune di Ostra Vetere. Lul posto è accorsa la squadra dei vigili del fuoco di Senigallia in collaborazione con i l’autogrù proveniente dalla centrale dei vigili del fuoco di Ancona.

I soccorritori hanno provveduto alla rimozione dal mezzo pesante dal fosso cosi da permettergli di riprendere la marcia normalmente. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche i carabinieri di zona e la polizia municipale. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora, il tempo necessario alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento