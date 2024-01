Resti di Andreea, nessun cane è mai entrato nel casolare. Chiesto esame per capire se il corpo è stato spostato

ANCONA - Non c’è entrato nessun cane nel casolare della Montecarottese, a Castelplanio, dove sono stati rinvenuti i resti di un corpo umano che sarebbero di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa il 12 marzo del 2022. All’interno sono entrate solo persone e sono in corso verifiche per sapere se si erano spinte anche in quella stanza, mezza diroccata, inagibile e insicura da molti anni. Un controllo fatto il 16 marzo del 2022, a quattro giorni dalla scomparsa. Dopo quel sopralluogo non risultano altri accertamenti sull’immobile. Saranno determinanti gli accertamenti medico legali disposti dalla pm Irene Bilotta, iniziati questo pomeriggio a Torrette, dove è stato chiesto un esame specifico per capire se il corpo è stato spostato o se la morte è avvenuta proprio nel casolare dove sono stati rinvenuti i resti. Nell'accertamento sarà estratto anche il dna per capire se lo scheletro rinvenuto sia proprio Andreea.