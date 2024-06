Ospita un amico in casa che lo picchia a sangue e ci rimette milza e costole: 4 anni di condanna

FABRIANO - Dovevano passare il Ferragosto insieme ma uno dei due amici lo ha passato in ospedale con le costole rotte e la milza spappolata. Tra loro è scoppiato un litigio in casa e la serata è finita a bottigliate, calci e pugni. Era il 15 agosto del 2018. A sei anni dai fatti il tribunale di Ancona ha condannato a 4 anni di reclusione l’autore del pestaggio. Si tratta di un marocchino di 40 anni. Era stato ospitato da un amico, un connazionale di 41 anni, nella sua abitazione, per qualche giorno. A Ferragosto però l’ospite avrebbe dato da matto e per un nonnulla, era bastato che l’amico gli chiedesse cosa stava facendo in cucina, ha pestato a sangue chi gli stava dando ospitalità. Con una scarica di calci e pugni lo ha colpito all’addome. Poi ha preso una bottiglia e gliela ha rotta addosso. Il proprietario di casa ha riportato la frattura delle costole e la milza lacerata.

I vicini di casa, sentiti i rumori, hanno chiamato i carabinieri che arrivati sul posto hanno trovato il 40enne in strada insanguinato e dolorante. Hanno chiamato il 118 e sono arrivate l’automedica e una ambulanza che ha trasportato il ferito prima all’ospedale di Fabriano poi a quello di Torrette per la gravità delle ferite. Cinquanta i giorni di prognosi avuti. A condannare il marocchino è stata la giudice Francesca Grassi. La bottiglia impugnata è stata considerata un'arma impropria. L'imputato era difeso dall'avvocato Emanuele Senesi.