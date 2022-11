L’Ospedale di Torrette inaugura 4 nuovi posti in Unità Spinale. Caporossi: «L’inizio di un nuovo percorso»

ANCONA - Il taglio del nastro questa mattina 25 novembre nel Dipartimento di Unità Spinale dell’Ospedale di Torrette. L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, infatti, ha appena inaugurato 4 nuovi posti letto, portando in totale a 10 (8 di degenza ordinaria e 2 di day hospital) i posti letto nella Sosd Unità Spinale. «Oggi si conclude un percorso e si apre la strada ad uno nuovo - afferma il direttore dell’ospedale regionale, Michele Caporossi -. Arriviamo al potenziamento di una struttura che già avevamo, ma ora con tante suggestioni di ulteriore sviluppo, perchè in questa materia non ci si può fermare mai».

La struttura

L’Unità Spinale è la struttura che garantisce, fin dal primo momento in cui l’evento accade, un percorso di cura delle persone che hanno subito una lesione al midollo spinale. L’assistenza prosegue fino alla dimissione del paziente, attraverso una serie di percorsi che sono garantiti da un team multidisciplinare. E si avvale di tutte le tecniche ultraspecialistiche che un ospedale di secondo livello deve avere. «Una giornata molto importante - ha commentato la dottoressa Maria Antonietta Recchioni, responsabile della Sosd Unità Spinale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche - finalmente portiamo a termine un lungo lavoro iniziato diversi anni fa». L’Unità Spinale di Torrette nasce, infatti, nel 2010 con 6 posti letto. Nel 2013 viene, poi, istituita l’Unità Spinale della regione Marche.

I dati

Dal 2010 ad oggi sono stati 286 i pazienti presi in carico dall’Unità Spinale di Torrette: 167 paraplegie 119 tetraplegie. «Sembra un numero esiguo - spiega la dottoressa Recchioni -, ma in realtà è piuttosto consistente, trattandosi di pazienti che hanno necessitò di degenze molto lunghe che vanno dai 4 ai 12 mesi». L’incidenza delle lesioni midollari è di 25-28 nuovi casi per 1 milione di abitanti. Nelle marche sono circa 40 nuovi casi all’anno. Le cause sono prevalentemente traumatiche: al primo posto gli incidenti stradali, al secondo posto gli infortuni sul lavoro (edilizia e agricoltura), poi gli incidenti sportivi ed infine le cause accidentali. Il rimanente 33% delle lesioni midollari spinali ricade su patologie infettive e vascolari. La fascia d’età più colpita è quella del giovane adulto, ovvero età media 49 anni.