Oltre dodici ore di attesa al pronto soccorso: quando un cambio di catetere diventa un'odissea

ANCONA - Dall’immediato dopo cena al pranzo del giorno dopo: tra l’arrivo al Pronto Soccorso ed il rientro a casa, un’interminabile attesa per un’operazione costituita da un semplice cambio del catetere che ha richiesto un lasso di tempo minimo. E’ l’odissea raccontata da Daniele, che vive a Polverigi, con i genitori residenti a Camerano, cominciata martedì sera con una telefonata alla Guardia Medica a cui ha fatto seguito quella al 118, che ha trasportato sua madre, 77 anni ed invalida al 100% con diverse patologie, al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette. «E’ entrata prima delle dieci, l’ho raggiunta lì – dice Daniele – ed appena arrivato mi sono subito informato, e mi hanno spiegato che il suo arrivo era già stato registrato. Ed è cominciata l’attesa: più o meno a mezzanotte vado a domandare informazioni, e mi dicono che la precedenza viene data alle emergenze, come è giusto che sia, ci mancherebbe, mentre a mia madre è stato assegnato un codice verde, spiegandomi comunque che la sala a cui fare riferimento è la numero 8. Ma non avrei mai immaginato che questo sarebbe stato solo l’inizio».

Le lancette scorrono, Daniele attende altre due ore poi torna legittimamente a chiedere spiegazioni, ma tra le diverse persone in fila ed il personale limitato, i tempi si sarebbero ulteriormente dilatati. Poi, attorno alle 4, l’amara scoperta. «In poche parole – racconta – mi sono sentito dire che non era mai stata presa in carico per la visita, dopo oltre 6 ore dal suo arrivo, trascorse inutilmente su un lettino ad aspettare». Arrivano le prime luci dell’alba, a Daniele viene detto che sarebbe dovuto essere il medico della Sala 1 ad occuparsi della signora Gemma. Condizionale d’obbligo, visto che in realtà la Sala a cui fare riferimento diventa la numero 7. Con annesso rinvio, perché “tra un po’ c’è il cambio turno”, e gli smontanti hanno ancora lavoro da sbrigare. Si fanno le 8, dieci ore abbondanti dall’ingresso al Pronto Soccorso.

«Arriva una dottoressa – conclude il suo racconto Daniele – e due infermieri in un attimo completano l’operazione di sostituzione. C’è da attendere ancora un po’ per verificare la corretta funzionalità del catetere, ma una volta accertata, si può riprendere la via di casa». Dove l’anziana arriva, riportata dall’ambulanza che nella prima serata di ieri l’aveva accompagnata, all’ora di pranzo, intorno alle 13. «Posso comprendere la situazione di difficoltà degli ospedali e più in generale della sanità italiana – è la sua chiosa – ed anche la notevole mole di lavoro che gli operatori del settore sono chiamati a svolgere. Ma mi chiedo: è normale dover aspettare quasi dodici ore per una procedimento di routine, per cui occorrono pochi minuti?». Una domanda per cui la risposta, oltre che superflua, appare – tristemente – scontata.