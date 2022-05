"Ora vi uccido", entra al Salesi con un coltello e semina il caos: il prete riesce a disarmarlo

ANCONA - Parte da Macerata credendo che la figlia sia deceduta, entra al Salesi e con un coltello minaccia medici ed infermieri.

E' quanto successo nel primo pomeriggio di oggi all'interno dell'ospedale pediatrico.

Il fatto

L'uomo, di origine asiatica, poco prima era riuscito a vedere la propria bambina mentre veniva sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico. Tutto questo era stato possibile a seguito di una sua richiesta di poter osservare la ragazza in videochiamata. Credendola morta, l'uomo ha deciso di compiere un gesto estremo e si è diretto verso l'ospedale Salesi. Dopo aver seminato il caos e minacciato i presenti con un coltello, è stato fatto desistere da un prete, anche lui asiatico, chiamato sul posto dalle forze dell'ordine. Dopo aver consegnato il coltello è stato preso in cura dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Intervenuti anche i carabinieri e l'automedica.