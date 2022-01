200 accessi in pronto soccorso e cardiochirurgia rinvia gli interventi

Personale inviato nei reparti Covid, 8 terapie intensive occupate su 10. Tradotto: a Torrette la Cardiochirurgia ha rinviato sei interventi in programma, con l’inevitabile riflesso sulle liste di attesa. Come riporta il Corriere Adriatico, la direzione punta ancora ad accogliere tutti i pazienti che hanno necessità, ma per ora vengono garantiti solo i servizi urgenti. Ieri il pronto soccorso ha registrato complessivamente circa 200 ingressi.

Tra l’ospedale regionale e il Salesi si registrano 90 letti occupati in area Covid su complessivi 95 con la difficoltà di inviare pazienti in altre strutture della Regione, in altrettanta sofferenza. Nel frattempo, la direzione aziendale ha rivisto in parte il blocco delle ferie per il personale sanitario. La misura, che portò al caso esploso durante le festività natalizie, verrà gestito dai direttori di reparto. Saranno loro a valutare la concessione dei giorni di riposo in base alle necessità del momento.