La serata finisce a bottigliate: il taglio è profondo e arriva l’ambulanza

ANCONA - Preso a bottigliate durante una rissa finisce in ospedale. È quanto sarebbe accaduto ieri sera nei pressi di un locale in via Giordano Bruno.



Il gruppo ha iniziato a discutere per cause ancora da chiarire finchè non si è scatenato il parapiglia. Un 46enne ha ricevuto un colpo ad un gomito, probabilmente con una bottiglia. Il risultato è stato un profondo taglio da cui fuoriusciva parecchio sangue. Sul posto è intervenuta l'equipe della Croce Gialla. L'uomo è stato caricato in ambulanza e portato a Torrette per essere medicato. Sono intervenuti anche i carabinieri per sedare la rissa.