Dramma sfiorato a Torrette, semina il caos nel reparto di Psichiatria e poi si lancia nel vuoto

ANCONA - Prima semina il caos all'interno del reparto di Psichiatria dell'ospedale regionale di Torrette, poi picchia altri pazienti e si getta nel vuoto. Choc nella serata di ieri, poco dopo le 20.30, presso il nosocomio cittadino.

Il volo di circa 5 metri per fortuna è stato attutito da una tettoia che, probabilmente, gli ha salvato la vita. Sul posto intervenuti carabinieri, 118 e vigili del fuoco. Dalle prime indagini sembrerebbe che l'uomo volesse uscire dal reparto. Dopo una prima discussione con il personale medico la situazione è degenerata. Il paziente ha prima picchiato alcuni degenti presenti in reparto e poi si è lanciato dalla finestra. Per fortuna l'impatto non è stato letale ed è sempre rimasto cosciente. Gli operatori del 118 lo hanno soccorso e poi trasportato di nuovo in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Proseguiranno anche nelle prossime ore le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto.