Caos viabilità sulla statale, commercianti in protesta: scatta il sit-in

OSIMO - "Anche i commercianti di Osimo Stazione sono stanchi di promesse non mantenute e di una viabilità sempre più difficoltosa che non trova rimedio". L’area di fronte al centro commerciale in costruzione lungo la statale 16 sta provocando da mesi la protesta dei cittadini e degli stessi commercianti, i quali per lunedì 18 dicembre, vista l’insostenibilità della situazione attuale, hanno organizzato al Cargopier un sit in di protesta con tanto di grande striscione da mostrare alla popolazione. "Una protesta molto ampia che parte dai commercianti ma è seguita dagli stessi residenti della zona e più in generale ai cittadini ed automobilisti che percorrono quel tratto di strada, ritenuto anche pericoloso per l’incolumità delle persone".