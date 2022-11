Osimo piange William Corinaldesi, era il titolare del Samadam’s Pub. La morte dopo un incidente in moto

OSIMO - Stava rientrando a casa dopo una delle tante serate di lavoro al Samadam’s Pub, locale che gestiva ad Osimo. William Corinaldesi era in sella alla sua moto, quando improvvisamente si è schiantato sull’asfalto. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 ottobre. Forse un colpo di sonno, o un animale che d’improvviso ha attraversato la strada. Le dinamiche del sinistro sono al vaglio delle autorità. Una cosa è certa: nel luogo dell’incidente non c’erano segni di frenata sull’asfalto. Dopo l’impatto con il suolo le condizioni di William sono subito apparse molto gravi. L’uomo è entrato in coma e martedì 1 novembre è sopraggiunto il decesso. William era molto conosciuto in città, proprio per via del suo lavoro sempre a contatto con il pubblico. Lascia il papà Giorgio, la mamma Graziella Fava ex insegnante molto nota ad Ancona, il fratello Christian, la compagna Barbara e i suoi due amati figli. La cerimonia funebre si svolgerà domani (venerdì 4 novembre) alle 15 nella chiesa di San Giuseppe a Candia.