Lutto in città, è morto Giovanni Marchegiani: ex ufficiale della polizia locale

L'uomo da circa un mese era ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid. Negli ultimi giorni le condizioni sono precipitate e purtroppo non ce l'ha fatta

La città di Osimo piange l'ex vicecomandante della polizia locale Giovanni Marchegiani, morto all'età di 74 anni dopo aver contratto il Covid. L'uomo da circa un mese era ricoverato in ospedale e nelle ultime ore le sue condizioni sono precipitate. Giovedì il suo cuore non ce l'ha più fatta.

Storico agente della polizia locale, l'ex vicecomandante era andato in pensione nel 2010. Negli anni successivi si era dedicato anche al volontariato, cercando di dare il suo contributo ad una comunità che l'aveva sempre amato. Il rito funebre si è svolto nella giornata di ieri, venerdì, nella chiesa della Misericordia. Una cerimonia ristretta dove erano presenti soltanto pochi amici e parenti. Cordoglio anche da parte dell'ex comandante della polizia Graziano Galassi che sui social l'ha voluto ricordare con queste parole: «Un altro osimano, un altro amico portato via dal Covid19. Ormai non si trovano più parole per commentare questa terribile pandemia. Riposa in pace Gianni».