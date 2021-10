«Modello per l'Italia, orgoglio di Osimo»: Martina premiata dal sindaco Pugnaloni

Il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni ha premiato Martina Pigliapoco, militare che ha salvato una mamma dal suicidio e che è balzata agli onori della cronaca in una storia che aveva commosso l'Italia intera. Ieri, in Comune, Martina ha ricevuto una targa con su scritto: "Una giovane donna al servizio dello Stato, modello per l'Italia e orgoglio per la città di Osimo. L'amministrazione comunale rende onore a Martina Pigliapoco per il gesto eroico compiuto il 4 ottobre 2021 a Perarolo (BL)".

«Per tutta Italia è la carabiniera che, a Perarolo, in provincia di Belluno, ha evitato il suicidio di una giovane mamma - si legge nel post del Primo cittadino - Per noi è Martina Pigliapoco, concittadina osimana a cui vogliamo dire grazie. Grazie per aver reso onore, con il suo meraviglioso gesto, alla nostra città. La targa che le ho consegnato questa mattina è un piccolo, ma per noi davvero significativo riconoscimento al suo coraggio di donna, carabiniera e osimana. A presto Martina! La tua città, piena di orgoglio, sarà qui ad aspettarti ogni volta che lo vorrai».