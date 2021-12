Addio alla ristoratrice Marcella Foresi: la regina dell'Osteria Moderna

La comunità di Osimo in lutto per la morte di Marcella Foresi, vedova Graciotti, storica titolare e cuoca dell'Osteria Moderna. Si è spenta in casa all'età di 74 anni dopo una malattia incurabile. Era madre di cinque figli: Giordano Stefano, Ombretta, Monica, Sonia e Simona.

In segno di lutto il ristorante resterà chiuso in questi giorni. I funerali si terranno nella parrocchia della Sacra Famiglia giovedì 30 dicembre alle 15,30. La salma si trova nella casa funeraria Re in via dei Tigli a Padiglione. Centinaia i messaggi di condoglianze per la sua scomparsa. Anche sui social ricordano: «Marcella era una signora veramente cordiale e gentile, mi dispiace tanto».