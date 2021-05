Contromano ubriaco in rotatoria, poi si schianta contro un furgone: denunciato 46enne

L'uomo ha seminato zigzagando tra le corsie. Sono intervenuti i carabinieri di Osimo e il 118 per sedarlo. A quell'ora sono tanti gli automobilisti che percorrono quella strada

Via Marco Polo

Percorre via Marco Polo zigzagando pericolosamente tra le corsie, poi imbocca in senso contrario la rotatoria che incrocia la via Flaminia 2 e va a sbattere contro un Fiat Ducato: attimi di terrore ieri pomeriggio verso le 13,30 ad Osimo. Il tutto sotto gli occhi attoniti dei tanti automobilisti che a quell'ora percorrono quella strada.

Un uomo di 46 anni di origine cubana ha seminato il panico in strada a bordo della sua utilitaria blu. Dopo lo scontro l'uomo è stato fermato dai carabinieri di Osimo e sottoposto ad alcol test. Era vistosamente alterato e il tasso di 1,57 grammi per litro, più di 3 volte superiore al limite consentito per legge, ha fugato ogni dubbio.

Sceso dall'auto ha iniziato poi a dare in escandescenze. Così i militari lo hanno bloccato ed è servito l'intervento dell'ambulanza del 118 che lo ha sedato e trasportato all'ospedale di Torrette. Il 46enne è stato denunciato per guida in stato d'ebrezza, patente ritirata e mezzo sequestrato.