Ladri in casa mentre guarda la tv, anziana li mette in fuga: «Non si vive tranquilli»

OSIMO - Torna la paura dei ladri ad Osimo. Ieri sera tre malviventi si sono intrufolati in un’abitazione al piano terra, dalle parti di via Aldo Moro, mentre l’anziana proprietaria era in salotto a guardare la tv.

La donna si è insospettita quando ha sentito dei rumori strani provenire dal retro della casa. Si è affacciata e ha notato tre sagome che scappavano nel buio. I ladri se ne sono andati a mani vuote. E’ accaduto attorno alle 22,30.

«Per fortuna non hanno trovato niente, solo tanta paura: non si vive tranquilli» ha raccontato su Facebook la figlia che abita al piano superiore e non si è accorta di nulla.