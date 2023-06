Si presenta all'appuntamento per saldare il debito, ma i soldi non li ha: inseguito con un coltello

OSIMO - Deve saldare il debito di 20 euro, si presenta all'appuntamento senza soldi e scoppia il caos. E' successo a Osimo, in via Pavarotti, con il creditore che ha inseguito il 43enne albanese urlando e insultando. Il debitore è riuscito a mettersi al riparo in casa.

L'inseguitore, un 30enne connazionale trovato con un grosso coltello da cucina, è stato poi rintracciato dai carabinieri. Il debito, secondo una prima ricostruzione. era relativo a un semplice prestito non ancora restituito ma ci sono indagini in corso per approfondirne la natura. Il 30enne è stato denunciato.