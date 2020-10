A zig zag sulla Statale, il ciclista era ubriaco: rischia una multa da 6000 euro

In sella alla bici completamente ubriaco. La pagherà cara il ciclista brillo: è stato denunciato e ora rischia una multa da un minimo di 1550 a un massimo di 6000 euro per guida in stato d’ebbrezza.

A fermarlo ci hanno pensato gli agenti della Polizia locale di Osimo che questa mattina, durante un servizio di controllo sulla Statale 16, sono stati avvicinati da un cittadino preoccupato per la presenza di un ciclista che sbandava vistosamente sulla strada piuttosto trafficata. La pattuglia si è messo sulle tracce dell’uomo in bicicletta, un anconetano di 58 anni, che è stato subito fermato. Sottoposto alla prova dell’etilometro con la collaborazione dei carabinieri di Osimo, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico 5 volte superiore al limite consentito.

Al termine degli accertamenti coordinati dal comandante della polizia locale, intervenuto sul posto a supporto della pattuglia, il ciclista è stato affidato a un familiare dopo la denuncia e la maxi multa in arrivo. La patente di guida, invece, è salva in quanto il Codice della strada non prevede né il ritiro né la decurtazione di punti se il reato è commesso alla guida di mezzi che non necessitano di patente, come la bicicletta.