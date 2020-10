A zig-zag con la bici lungo la Statale, era ubriaco: maxi multa per un ciclista

OSIMO - Quando la polizia locale di Osimo lo ha incrociato lungo la Statale 16, lui si trovava in sella alla sua bicicletta e, completamente ubriaco, procedeva a zig-zag rischiando di cadere e provocare un incidente stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Raggiunto e fermato, il ciclista, un anconetano classe ’62 residente in provincia, è stato sottoposto alla prova dell’etilometro con la collaborazione della Compagnia Carabinieri di Osimo. Il suo tasso alcolico era superiore a cinque volte il consentito.

Ora il ciclista verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza e rischia un’ammenda che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 6.000 euro. La patente invece è salva in quanto il Codice della Strada non prevede né il ritiro né la decurtazione se il reato è commesso alla guida di mezzi che non necessitano di patente per essere guidati.