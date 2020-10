Osimo, un fondo perduto per le imprese colpite dall'emergenza Coronavirus

Il comune di Osimo ha varato un bando a fondo perduto per le imprese osimane colpite nei loro fatturati dalla pandemia in corso. Il bando è destinato a tutte le attività economiche che hanno subito limitazione dall’emergenza Covid – 19 (chiuse con i dpcm che si sono susseguiti nella prima parte dell’anno). Il bando prevede un contributo a fondo perduto (faranno fede i codici ateco prevalenti).

E' rivolto agli esercizi commerciali di vicinato e le medie strutture di vendita non alimentari; alle attività di commercio su aree pubbliche; alle imprese che erogano servizi alla persona; agli esercenti attività di ristorazione; alle imprese artigiane, compresi gli impiantisti e centri di revisione; alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, comprese le aziende agrituristiche ai sensi della L.R. n. 21/2011; alle agenzie di viaggio.

L’attività in oggetto deve risultare costituita alla data del 31 gennaio 2010 e deve aver subito una perdita di fatturato pari o superiore al 30% nei mesi di Marzo - Aprile rispetto allo stesso periodo del 2019. Le aziende, inoltre, non devono avere in corso procedimenti contenziosi con il comune di Osimo. Il bando è reperibile sul sito del Suap di Osimo, le domande potranno essere inoltrate da giovedì 15 ottobre fino alle ore 12.00 del 6 novembre e dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sul Suap di Osimo (pena l’esclusione).