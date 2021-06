Arrestata per furti e droga, evade dai domiciliari: nei guai una 37enne

La donna girava per le vie di Castelfidardo dopo essere evasa dai domiciliari. Lei, una 37enne tunisina, era stata arrestata per reati contro il patrimonio e droga

A fermarla sono stati i carabinieri della compagnia di Castelfidardo, che nella serata del 9 giugno l'hanno individuata mentre passeggiava in città. La donna avrebbe dovuto rispettare il provvedimento, emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Modena, per la durata di circa 4 anni, con l'obbligo di rimanere quotidianamente nella sua abitazione. Accertata la sua responsabilità i militari l'hanno tratta in arresto, poi convalidato nella mattinata di ieri presso il Tribunale di Ancona. La 37enne ora si trova presso il carcere di Villa Fastiggi a Pesaro.