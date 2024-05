Furti e atti vandalici all’orto botanico. L’appello: «Se continuano lo chiudiamo»

ANCONA - «Questo è uno dei numerosi atti vandalici che da alcune settimane stiamo subendo all'Orto Botanico: cartelli imbrattati con le deiezioni dei cani, cartelli divelti, accartocciati e gettati nei cestini dei rifiuti. Ricordiamo a tutti che secondo il regolamento interno della struttura, i cani possono entrare nell'intera area soltanto se tenuti al guizaglio. E' Inoltre in vigore il regolamento del Comune di Ancona per la "Tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini", dove all'art. 29 cita: " I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza. non superiore a un metro e mezzo». Con un appello su Facebook il curatore dell’Orto Botanico che si trova alla Selva di Gallignano denuncia che da troppo tempo ormai l’area verde subisce attacchi da parte di qualcuno che si accanisce sui cartelli che indicano di tenere i cani al guinzaglio. L’ultimo gesto incivile ha visto sporcare con gli escrementi uno dei pannelli rivolto ai possessori dei cani. C’è stato anche chi ha attaccato un adesivo sopra con una frase poco educata.

L’Orto Botanico è in uso all'Università Politecnica delle Marche che ha un centro di ricerca per la conservazione della biodiversità floristica dei territori anfiadriatici ed è centro di didattica e di divulgazione della cultura ambientale. Uno dei pochi lembi di vegetazione forestale autoctona che andrebbe preservato e non vandalizzato. L’area è comunale ed è stata data in comodato d’uso all’università che potrebbe avere anche la facoltà di chiuderla con i cancelli ma la scelta è stata quella di lasciarla aperta per farne godere a tutti con passeggiate al suo interno. «Se continueranno a presentarsi questi atti vandalici ci troveremo costretti a sporgere denunce - riporta il post Facebook - e a chiudere con opportune recinzioni l'intera area, compreso il parcheggio ed il bosco della Selva di Gallignano. L'area in questione è in affidamento all'Università Politecnica delle Marche che ha deciso di lasciarla sempre aperta a tutta la cittadinanza, ma se continueranno questi atti saremo costretti a chiudere, a svantaggio di tutti i cittadini». I cartelli di tenere i cani al guinzaglio sono stati messi per garantire i diritti di tutti non essendo l’area né uno sgambatoio né un parco per cani. C’è anche chi si approfitta e ruba piante rare che crescono al suo interno e pietre ornamentali che il centro mette per conservare le aiuole.