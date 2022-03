Ex consigliere comunale ed imprenditore edile: Ancona dà l'addio ad Orlando Muti

ANCONA - Capoluogo in lutto per la morte di Orlando Muti, 86 anni, ex consigliere comunale durante le amministrazioni Galeazzi e Sturani ed imprenditore edile. Muti è deceduto all'interno di una Rsa di Pesaro, dove era ricoverato a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. L'uomo era malato da tempo.

Cresciuto nel quartiere Tavernelle lascia i fratelli Vladimiro, Morino e Anna Laura, la moglie Annamaria e le figlie Raffaela e Antonella. La salma si trova presso la camera ardente dell'ospedale San Salvatore Muraglia di Pesaro mentre i funerali verranno fissati nella giornata di oggi (giovedì).