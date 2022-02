Orietta non c'è più, addio alla storica proprietaria della Sanitaria Adriatica

E' morta ieri mattina Orietta Comirato, storica commerciante del quartiere Adriatico conosciuta per il suo negozio "Sanitaria Adriatica", punto di riferimento del rione degli ultimi cinquant’anni.

L'attività era nata in corso Amendola con la mamma Fernanda e poi le era stata tramandata, spostandosi anni dopo in via Damiano Chiesa. Qui Orietta, per oltre vent’anni, ha consigliato le sue clienti nello shopping di biancheria e abbigliamento firmato. Molte clienti la ricordano per la sua energia e la sua forza di volontà. Era riuscita a creare un angolo speciale per le donne amanti della moda. Non si era mai sposata e non aveva figli ed era sempre impegnata nei progetti di quartiere come quello del centro commerciale naturale di corso Amendola&co. Amava moltissimo l'ippica e i cavalli.

Purtroppo negli ultimi anni aveva avuto dei problemi di salute che l’avevano costretta a rallentare il suo lavoro. Poi ieri mattina è deceduta nella sua casa di via Friuli. Aveva 73 anni, ne avrebbe compiuti 74 a dicembre. A piangere la sua morte il fratello Fernando, la nipote Giulia e tutta la famiglia insieme alle sue collaboratrici, presenti e passate. Il funerale si terrà sabato alle 9,15 nella chiesa parrocchiale del Sacro cuore Servi di Maria in via Maratta.