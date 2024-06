Ordinanza anti-alcol, arrivano le prime sanzioni: ecco dove lo si può consumare

FALCONARA MARITTIMA – Scattano le prime due sanzioni per l'assunzione di alcolici nelle aree pubbliche del centro di Falconara, dopo l'adozione della nuova ordinanza che ne vieta il consumo anche nelle aree pubbliche e nelle aree aperte al pubblico della spiaggia. Nel tardo pomeriggio di ieri, primo giugno, gli agenti della polizia locale hanno sorpreso due cittadini stranieri residenti in comuni limitrofi, di 24 e 28 anni, che alticci e molesti bevevano birra. Per entrambi è scattata una sanzione di 166 euro come previsto dal provvedimento (importo ridotto che viene applicato in caso di pagamento entro 30 giorni). I due sono stati sanzionati anche per ubriachezza come previsto dal codice penale e nei loro confronti è scattato l'ordine di allontanamento per 48 ore dal centro città. Le birre, come previsto dall'ordinanza, sono state confiscate e distrutte.

Il provvedimento comunale, che vuole prevenire l'abuso di alcolici e le conseguenze negative sulla sicurezza, punta a un consumo controllato di alcol e lo vieta nelle aree pubbliche e aperte al pubblico. Da quest'anno è stato esteso anche alla spiaggia, dove sarà possibile consumare bevande alcoliche somministrate negli chalet dell'arenile o portarle sotto l'ombrellone ai clienti delle concessioni, nel caso in cui il gestore preveda questa possibilità. Vietato invece introdurre bevande alcoliche in qualsiasi altro modo. È invece vietato ovunque, tranne che negli chalet e nelle aree destinate alla ristorazione e alla somministrazione di bevande, utilizzare il vetro, che è vietato anche per l'asporto e per introdurre in spiaggia bevande portate privatamente.